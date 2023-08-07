Россиянам пообещали до 16 тысяч рублей на подготовку детей к школе

Россияне имеют возможность получить до 16 тысяч рублей на подготовку своих детей к школе, а ежемесячные выплаты могут продолжаться в течение полугода. Об этом рассказала управляющий юрист компании JTLconsulting Юлия Ченцова корреспонденту URA.RU.

"Государство предоставляет разнообразные меры поддержки семьям. Например, малоимущие граждане могут заключить социальный контракт с государством для преодоления материальных трудностей.

Одним из вариантов являются выплаты на подготовку ребенка к школе. Требования и размер таких выплат варьируются в зависимости от региона и его возможностей.

Обычно это пособие предоставляется многодетным, малоимущим семьям с доходом ниже прожиточного минимума, одиноким родителям и тем, кто воспитывает детей-инвалидов. Возможно получить как одноразовую, так и ежемесячную материальную поддержку на период до шести месяцев.

Размер пособия варьируется в разных регионах и соответствует величине прожиточного минимума для трудоспособного населения. В среднем он составляет от 14 до 16 тысяч рублей", — сказала Юлия Ченцова.