Россиянам пообещали до 16 тысяч рублей на подготовку детей к школе

Россияне имеют возможность получить до 16 тысяч рублей на подготовку своих детей к школе, а ежемесячные выплаты могут продолжаться в течение полугода. Об этом рассказала управляющий юрист компании JTLconsulting Юлия Ченцова корреспонденту URA.RU.
"Государство предоставляет разнообразные меры поддержки семьям. Например, малоимущие граждане могут заключить социальный контракт с государством для преодоления материальных трудностей.
Одним из вариантов являются выплаты на подготовку ребенка к школе. Требования и размер таких выплат варьируются в зависимости от региона и его возможностей.
Обычно это пособие предоставляется многодетным, малоимущим семьям с доходом ниже прожиточного минимума, одиноким родителям и тем, кто воспитывает детей-инвалидов. Возможно получить как одноразовую, так и ежемесячную материальную поддержку на период до шести месяцев.
Размер пособия варьируется в разных регионах и соответствует величине прожиточного минимума для трудоспособного населения. В среднем он составляет от 14 до 16 тысяч рублей", — сказала Юлия Ченцова.
Выплаты не поступают автоматически, для этого необходимо написать заявление, пояснила юрист.
"Для заключения контракта необходимо обратиться в местное отделение социальной защиты или МФЦ. В некоторых регионах возможно это сделать через "Госуслуги", но в любом случае придется посетить социальную защиту для предоставления оригиналов документов.
В заявлении обычно указываются следующие данные: состав семьи, информация о доходах и наличие имущества, также могут потребоваться дополнительные сведения", — пояснила эксперт.
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