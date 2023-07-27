Собрать ребёнка в школу в Башкирии обойдётся в 20 тысяч рублей

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

До начала учебного года остаётся всё меньше времени, и журналисты в Уфе решили проверить, как сильно ударят по карману родителей сборы школьника в 2023 году.

Фото: pixabay.com

Как заявил оператор фискальных данных "Платформа ОФД", одежда и набор канцелярских предметов для учёбы за год стал дороже на 7% и достиг 13,4 тысяч рублей.

Обзор ассортимента торговых центров показал, что костюм и сорочка для мальчика или платье и блузка для девочки, даже не от самых притязательных производителей, обойдутся в 10 тысяч рублей.

Примерно такую же сумму придётся отдать за ортопедический рюкзак, дневники, тетрадки, ручки и карандаши.

"Очень усредненная калькуляция расходов на подготовку ребенка к школе неизбежно стремится к 20 тысячам рублей при средней цене всех необходимых предметов", — пишет mkset.ru.

Авторы материалы уточнили, что сэкономить получится только на обуви, но проведённые несколько часов в неудобных туфлях могут сказаться на здоровье ребёнка.

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