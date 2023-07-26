"Известия": новый ГОСТ на школьную форму Роскачество представит в 2024 году

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Государственный стандарт на школьную форму для российских учеников будет представлен в второй половине 2024 года, заявили в Роскачестве.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сейчас специалисты ведомства работают над окончательной редакцией документа.

"В комплект формы для учащихся входят блузка, жилет, пиджак, кардиган, джемпер, свитер, рубашка, платье, брюки и шорты", — цитирует будущий ГОСТ издание "Известия".

Ткань для школьный одежды должна быть стойкой на разрыв, истирание и не садиться после стирки.

В Роскачестве пояснили, что производителям одежды придётся соответствовать всем будущим требованиям, если они захотят промаркировать свою продукцию значком государственного стандарта.

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