Доктор физмат наук Хэкало: уроки черчения должны начинаться в школах с восьмого класса

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Решение президента России Владимира Путина о возвращении в школьную программу уроков черчения в 2024 году является "хорошей инициативой", заявил доктор физико-математических наук Сергей Хэкало.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Одной математики, изучаемой в старших классах, недостаточно для максимального развития когнитивных способностей учеников, добавил он.

"Деталь, эскиз, реконструкция здания должны быть выстраданы рукой, а, следовательно, и мозгом", — пояснил Хэкало в интервью изданию Радио 1.

Причём изучать черчение нужно начинать с восьмого класса в течение двух лет, уверен эксперт, это позволит школьникам подготовиться к учёбе вузе.

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