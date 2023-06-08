Решение президента России Владимира Путина о возвращении в школьную программу уроков черчения в 2024 году является "хорошей инициативой", заявил доктор физико-математических наук Сергей Хэкало.
Одной математики, изучаемой в старших классах, недостаточно для максимального развития когнитивных способностей учеников, добавил он.
"Деталь, эскиз, реконструкция здания должны быть выстраданы рукой, а, следовательно, и мозгом", — пояснил Хэкало в интервью изданию Радио 1.
Причём изучать черчение нужно начинать с восьмого класса в течение двух лет, уверен эксперт, это позволит школьникам подготовиться к учёбе вузе.
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