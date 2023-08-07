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В районе Байкала началось строительство мощного солнечного телескопа

0:41
Общество

Институт солнечно-земной физики, входящий в состав Сибирского отделения Российской академии наук (ИСФ СО РАН), приступает к строительству крупнейшего солнечного телескопа в Евразии. Этот впечатляющий телескоп будет высотой 42 метра и весом 120 тонн.

В районе Байкала началось строительство мощного солнечного телескопа
Фото: pxhere. com

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил глубокую признательность учёным:

"Для меня большая честь принять участие в таком уникальном, поистине историческом событии. Изучение Солнца — очень важный процесс, я уверен, что запланированная работа даст уникальные результаты, мощный импульс развитию науки".

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В Бурятии началось строительство самого большого в Евразии солнечного телескопа
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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