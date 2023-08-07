ФСБ изъяла более полутонны камчатского краба у браконьеров в Мурманской области

В ходе крупномасштабной операции сотрудникам пограничного управления ФСБ России удалось изъять более 520 кг незаконно добытого камчатского краба в Мурманской области на западе Арктической зоны. Стоимость конфискованного контрабандного товара оценивается более чем в 2,1 млн российских рублей. Об этом сообщил в понедельник, 7 августа, представитель пограничного ведомства.

Фото: МВД РФ

Пресечение преступной деятельности

Благодаря активным действиям сотрудников пограничного управления ФСБ России в западном арктическом регионе на побережье залива Ура Баренцева моря удалось задержать трех человек, причастных к противоправной деятельности при транспортировке незаконно добытых морских ресурсов.

Значительное изъятие

Сотрудники пограничного ведомства установили, что у преступников было обнаружено 148 особей камчатского краба общим весом 520 кг. Эти люди действовали как браконьеры, что напрямую влияло на хрупкую морскую экосистему региона.

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Камчатские крабы Баренцева моря. Глубины от 5 до 45 метров.