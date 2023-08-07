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Суд признал законной мобилизацию жителя Сургута, несмотря на бронь

2:08
Общество

Житель Сургута Валерий С. получил повестку в военкомат осенью прошлого года, вскоре после объявления частичной мобилизации. Призывная комиссия определила, что он к службе годен, и присвоила ему категорию здоровья А, после чего мужчину направили в воинскую часть. Однако мобилизованный с решением был не согласен. Об этом случае рассказал портал "Е1.ru".

Суд признал законной мобилизацию жителя Сургута, несмотря на бронь
Фото: t.me/newsfrol

По словам мужчины, в военкомате не было медобследования. Также он настаивал, что ему была положена отсрочка как забронированному предприятием "Сургутнефтегаз". В марте 2023 года гражданин подал иск к военкомату и призывной комиссии, требуя отмены решения о призыве и предоставлении отсрочки.

История с бронью вышла странная: в документах суда сказано, что бронь у мужчины была, однако представительница "Сургутнефтегаза" в суде заявила, что должность С. не предусматривает освобождение от призыва на военную службу.

Выслушав доводы сторон, суд встал на сторону военкомата — иск Валерия отклонили. Он попытался оспорить это решение, подав апелляцию.

В конце июля иск заново рассмотрел суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Апелляционная инстанция полностью согласилась с первой, иск отклонили, но мужчина ещё может подать кассационную жалобу — на это есть полгода.

В апелляционном определении по этому делу есть уточнение, которое впоследствии вызвало много споров. Там говорится, что "бронь не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки, так как для выполнения своих мобилизационных мероприятий военные комиссариаты вправе привлекать забронированных граждан".

Юрист Евгений Крылов заявил, что именно эта формулировка законной не является, так как законом установлено, что если гражданин забронирован и при этом соблюдён порядок бронирования, то это является основанием для предоставления отсрочки.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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