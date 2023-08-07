Жителей посёлка Хабаровского края эвакуируют из-за падения ступеней ракеты, сообщил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.
По его словам, это произойдёт 11 августа.
"В предполагаемую зону падения попадают устье рек Умальта, Уссамах, Лепикан, Тастах, Саганар и район паромной переправы на реке Бурея", — сообщил Маслов.
Согласно информации, это станет запуск первой за почти полвека российской лунной станции "Луна-25". Основной задачей ракеты станет отработка "мягкого" приземления, исследование внутреннего строения спутника и разведка водных источников.
Въезд на территорию предполагаемой зоны падения ступеней будет запрещён.
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