Загадочный объект на побережье Австралии, вероятно, является космическим мусором

2:36 Your browser does not support the audio element. Наука

В июле, на берегу Австралии, был обнаружен загадочный объект, напоминающий негабаритный стиральный барабан. Происхождение этого предмета изначально оставалось загадкой. Могло ли это быть частью самолета, обломками ракеты или чем-то иным? Теперь австралийское космическое агентство приняло на себя задачу разгадать эту загадку. Согласно информации, опубликованной агентством в Твиттере, предположительно, это обломки отработавшей третьей ступени ракеты-носителя для полярных спутников (PSLV).

Фото: Австралийское космическое агентство

Ракета PSLV — это среднеразмерная ракета-носитель, которую эксплуатирует Индийское космическое управление (ISRO). Как утверждают представители австралийского космического агентства, они в настоящее время ведут совместные усилия с ISRO. Если подтвердятся выводы о происхождении обломков, то важно будет обсудить последующие шаги, включая соблюдение "обязательств по договорам Организации Объединенных Наций по космосу". Эти договоры ставят перед страной, которая осуществляет запуск ракеты, ответственность по международному праву за возможный ущерб.

Власти Австралии заблокировали участок пляжа, где были обнаружены обломки, чтобы убедиться в отсутствии опасности для населения. С самого начала считалось, что это может быть космический мусор. После обнаружения обломков австралийское космическое агентство заявило:

"Часть могла быть от иностранного космического объекта. В настоящее время мы обмениваемся информацией с другими международными программами, от которых надеемся получить больше информации".

Ранее любители-аналитики, включая пользователей Reddit, высказывали различные предположения относительно происхождения обломков. Однако, согласно их выводам, возможно, это часть ракеты, произведенной в Индии, в частности, частей пусковой установки ракеты LVM3-M4. Недавно Индия запустила одну из таких ракет в рамках национального проекта по исследованию Луны.

Судя по всему, это не последний случай, когда обломки ракет выбрасывают на берег. Агентство по космическим вопросам Австралии подчеркнуло в своем Твиттере:

"Если общественность обнаружит дальнейшие подозрительные обломки, они должны сообщить об этом местным властям".

Оно призывает граждан активно участвовать в обнаружении и анализе таких находок, чтобы обеспечить безопасность и ясность в подобных ситуациях.