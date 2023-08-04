Жительница Китая обнаружила в своей квартире клад стоимостью 400 тысяч юаней

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Как сообщает Lenta.ru, 50-летняя социальная работница из Китая во время уборки обнаружила сокровища, спрятанные предыдущими жильцами в её квартире.

Фото: br.rbth.com

Цзян Цзинпин переехала в съёмную квартиру 20 июля. Когда она делала генеральную уборку, случайно обнаружила потайной отсек с сейфом. Женщина открыла сейф, в котором оказались драгоценности и пять депозитных сертификатов. Общая стоимость клада составила около 400 тысяч юаней (эквивалентно 5,3 миллионам рублей).

Несмотря на свой скромный доход, Цзян не стала присваивать найденное и решила найти предыдущих жильцов. Как выяснилось, ими оказалась пожилая пара. К тому времени они уже умерли, а дети, судя по всему, ничего не знали о сокровищах. В настоящее время с ними пытаются связаться. Благородный поступок Цзян Цзинпин произвёл впечатление на общественность.

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