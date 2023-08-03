Депутаты Госсобрания Мордовии одобрили важный закон, направленный на запрет склонения женщин к искусственному прерыванию беременности. Об этом историческом решении с гордостью сообщил глава региона Артём Здунов на своей официальной странице "ВКонтакте", сообщает ТАСС.
Мордовия стала первым регионом России, где принят закон, ограничивающий любые формы поощрения и пропаганды искусственного прерывания беременности среди женщин. Это важнейшее событие стало результатом неустанных усилий и дискуссий, инициированных региональной общественной палатой и получивших широкую поддержку религиозных и общественных организаций, мусульманской общины, а также митрополита Саранского и Мордовского Зиновия.
Совместные усилия региональной администрации, Государственной Думы и партии "Единая Россия" сыграли важную роль в продвижении этого законодательного процесса. Инициатором принятия этого новаторского закона является Наталья Москвитина, руководитель фонда "Женщины за жизнь".
По словам Артема Здунова, в регионе уже наблюдается снижение числа абортов. Положительный эффект очевиден: пять частных клиник добровольно отказались от оказания услуг по искусственному прерыванию беременности.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мать челябинского маньяка рассказала об условиях содержания девушки, которую её сын не отпускал из плена на протяжении 14 лет.