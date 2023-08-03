Закон о запрете склонения женщин к абортам был принят в Мордовии

1:27 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутаты Госсобрания Мордовии одобрили важный закон, направленный на запрет склонения женщин к искусственному прерыванию беременности. Об этом историческом решении с гордостью сообщил глава региона Артём Здунов на своей официальной странице "ВКонтакте", сообщает ТАСС.

Фото: https://www.womenfitness.net/

Мордовия в лидерах

Мордовия стала первым регионом России, где принят закон, ограничивающий любые формы поощрения и пропаганды искусственного прерывания беременности среди женщин. Это важнейшее событие стало результатом неустанных усилий и дискуссий, инициированных региональной общественной палатой и получивших широкую поддержку религиозных и общественных организаций, мусульманской общины, а также митрополита Саранского и Мордовского Зиновия.

Единство и сотрудничество

Совместные усилия региональной администрации, Государственной Думы и партии "Единая Россия" сыграли важную роль в продвижении этого законодательного процесса. Инициатором принятия этого новаторского закона является Наталья Москвитина, руководитель фонда "Женщины за жизнь".

Сокращение числа абортов

По словам Артема Здунова, в регионе уже наблюдается снижение числа абортов. Положительный эффект очевиден: пять частных клиник добровольно отказались от оказания услуг по искусственному прерыванию беременности.

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