Эксперт по природным катастрофам Алексей Карнаухов считает, что смерчи будут появляться во многих регионах европейской части России из-за резкого изменения климата. В связи с повышением температуры число водяных паров в атмосфере увеличилось, поэтому ураганы образуются чаще. Более того, смерч может стать привычным явлением для Белгородской области.
"За последние 35 лет метеорологи такого явления не наблюдали", — сообщила Геоэколог Светлана Куралесина в беседе с bel.ru.
Смерч для человека очень опасен. Категорически запрещено приближаться к воронке, так как она может "засосать" человека и выбросить его на далёкое расстояние, предупредила Куралесина.
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