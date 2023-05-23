Климатолог Киселёв объяснил, почему жизнь в мегаполисах станет сложной при аномальной жаре

Наступает очередная фаза Эль-Ниньо*, поэтому в скором времени будут зафиксированы новые температурные рекорды: один из пяти ближайших лет окажется аномально жарким. Однако повышение среднегодовой температуры на пять градусов наступит не скоро, хотя тенденция ведёт именно к этому. Таким мнением поделился кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автор книги Парадоксы климата Андрей Киселёв в беседе с Pravda.Ru.

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"Каждый крупный мегаполис — это дополнительный источник тепла. Например, в очень жаркий день асфальт и камни источают дополнительную жару. Плюс работа всевозможных систем: в холодное время года — отопление, в более тёплое время года — работа транспорта, промышленных предприятий и прочее. Вот это всё создаёт остров тепла", — объяснил Киселёв.

Кроме того, на окраине города сильный ветер дует гораздо чаще, чем в центре мегаполиса. Воздушный поток ударяется о здания и теряет свою энергию, поэтому он не может "выдувать" тепло, в результате чего жара сохраняется.

Согласно статистике по всему земному шару, воздух над Россией нагревается примерно в 2,7 раза быстрее, чем в других странах, указал специалист.

"Поэтому тенденция, несомненно, такова, что потепление будет продолжаться. Причём, какие бы меры не принимались, сильно ситуация измениться не может", — сделал вывод собеседник Pravda.Ru.

Ранее климатолог Алексей Кокорин допустил, что столицу России могут перенести в Сибирь в случае аномальной жары.

*Колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат.

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