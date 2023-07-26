Первую родившуюся во Франции гигантскую панду вернули в Китай

1:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Исторический момент — первая гигантская панда, родившаяся во Франции, возвращается на родину. Об этом сообщило агентство Синьхуа. Шестилетняя Юань Мань была отправлена из Парижа в исследовательский центр по разведению панд в Чэнду (Китай). В этом путешествии её сопровождала первая леди Франции Брижит Макрон, которая выразила намерение посетить Юань Мань в будущем.

Фото: pixabay. com

Она сказала: "Я планирую посетить ее. Я уверена, что Юань Мань будет счастлива на своей родине и будет бережно хранить воспоминания о Франции".

Первая леди Франции добавила, что эта панда символизирует "нерушимую дружбу" между двумя странами.

Юань Мань, что в переводе с китайского означает "Воплощение мечты", родилась в 2017 году в зоопарке Боваль от пары панд, взятых в аренду у Китая сроком на 10 лет. Согласно первоначальному плану, Юань Мэн должна была вернуться в Китай, когда ей исполнится три года. Однако пандемия коронавируса нарушила эти планы.

Рождение Юань Мэн стало ярким зрелищем, покорившим около 26 млн. телезрителей, которые наблюдали за этим событием во время прямой трансляции из французского зоопарка. 24 июля состоялось последнее публичное выступление этой любимой панды, которую публика обожала с момента её рождения.

С 1984 года Китай в целях укрепления дипломатических связей предоставляет гигантских панд в аренду другим странам сроком на 10 лет. По окончании срока аренды панды возвращаются на родину. Если в период аренды рождается детёныш, то через несколько лет он также возвращается в Китай.

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Первая панда, рождённая во Франции, предстала перед посетителями (новости)