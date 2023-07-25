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В ЛНР открылось реготделение Союза журналистов России

0:54
Общество

В Луганской Народной Республике (ЛНР) появилось региональное отделение Союза журналистов России, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.

В ЛНР открылось реготделение Союза журналистов России
Фото: pixels

"Сегодня, встретившись с председателем отделения Евгением Мурылевым, мы обсудили сложности и задачи журналистского сообщества, а также планируем дальнейшую совместную работу для развития региональных СМИ", — написал он.

Пасечник также отметил, что на встрече с региональным представителем Союза журналистов России "отдельно обсудили вопросы повышения квалификации журналистов".

"Это важный вопрос, в том числе связанный и с переходом на российское законодательство", — добавил он.

Врио главы ЛНР подчеркнул, что в регионе трудятся более пяти тысяч журналистов, представляющих телекомпании, радиостанции, корпункты, печатные и онлайн-СМИ.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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