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Путин подписал закон о запрете смены пола в России

1:33
Общество

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете операций по смене пола в России. Данный документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Об этом сообщает ТАСС.

Путин подписал закон о запрете смены пола в России
Фото: lenta.ru

Закон вносит изменения в закон об основах охраны здоровья граждан и добавляет новую статью, которая запрещает проведение медицинских вмешательств и применение лекарств для изменения пола. Важно отметить, что запрет не распространяется на медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, приводящих к нарушению формирования половых органов у детей. Решения о проведении таких вмешательств будут приниматься врачебными комиссиями медицинских организаций, подчиненных Минздраву.

Согласно принятому закону, смена пола одним из супругов становится основанием для прекращения ранее заключенного брака. Кроме того, лица, сменившие пол, не будут иметь возможности усыновлять или быть опекунами детей.

Принятые нормы, как указано в сопроводительных документах, направлены на защиту конституционных, нравственных и семейных ценностей российского общества, а также на сохранение здоровья российских граждан, прежде всего детей. Закон вступает в силу с момента его опубликования, однако его нормы не будут распространяться на лиц, сменивших пол до момента вступления закона в силу.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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