Инициаторы закона о лишении гражданства РФ отозвали свои подписи после слов Клишаса об их профнепригодности

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Сенатор Сергей Цеков, предложивший законопроект о лишении гражданства россиян назвал критику со стороны сенатора Андрея Клишаса неуважительной.

Фото: http://fmsmoscow.ru/

Некоторые соавторы нашумевшего законопроекта отозвали свои подписи после нападок со стороны Клишаса, который усомнился в профнепригодности законодателей.

Сенатора Сергея Цекова критика Клишаса не заставила отступить от своей инициативы.

"Некоторые мои коллеги подписи поотзывали, хотя я их предупреждал сразу, что ситуация будет непростая. Но я не планирую этого делать", — цитирует слова Цекова Telegram-канал "Подъём".

Цеков остался единственным инициатором закопроекта. несмотря на то, что Клишас назвал законодательную инициативу "идиотской".

Цеков отметил, что призывал не лишать гражданства, а прекращать его. Пояснить разницу между двумя этими понятиями, как сообщает Telegram-канал Подъём", он не смог.

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За что могут лишить гражданства России.