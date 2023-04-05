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Госдума готовится лишать гражданства РФ за дезертирство и дискредитацию армии

1:10
Россия

11 апреля Государственная Дума рассмотрит во втором чтении проект закона "О гражданстве РФ" Он предлагает лишать статуса гражданина дезертиров и тех, кто публично дискредитирует армию.

Госдума готовится лишать гражданства РФ за дезертирство и дискредитацию армии

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал ко второму чтению проект поправок к закону "О гражданстве РФ". Об этом заявил заместитель председателя комитета Артём Туров, как пишет ТАСС.

Проект предусматривает лишение приобретённого российского гражданства за целый ряд проступков, включая дезертирство, нарушение территориальной целостности России, а также публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил страны. Если закон будет принят, то статья 24 проекта закона "Прекращение гражданства Российской Федерации вследствие совершения преступлений" будет дополнена.

В марте 2023 президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий лишать гражданства Украины лиц, подающих соответствующее заявление в органы МВД России.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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