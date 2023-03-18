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Путин подписал закон о прекращении украинского гражданства для граждан РФ со дня подачи заявления в МВД

0:54
Политика

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о прекращении украинского гражданства для граждан России со дня подачи заявления в МВД РФ.

Путин подписал закон о прекращении украинского гражданства для граждан РФ со дня подачи заявления в МВД

Авторами законопроекта выступили депутаты из партии КПРФ Леонид Калашников, партии СРЗП Сергей Кабышев, партии ЛДПР Сергей Леонов и партии "Единая Россия" Артем Туров.

В заключении международного комитета Совета Федерации сказано, что на практике применение данного механизма обеспечивает таким гражданам Российской Федерации реализацию права на трудоустройство в муниципальные и государственные органы. Они могут проходить обучение в образовательных учреждениях, предусматривающих допуск студентов к гостайне, а также решение других вопросов, при которых гражданство Украины является ограничивающим фактором.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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