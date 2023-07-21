Марков объяснил, почему арестовали Игоря Стрелкова, ведь он же за СВО

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков высказался об арестованном за призывы к экстремистской деятельности в интернете экс-министре обороны ДНР Игоре Стрелкове.

Фото: lenta.ru

Марков отметил, что Стрелков не послушал его совета, когда он призывал его прекратить критиковать Владимира Путина.

Политолог считает, что у Стрелкова "поехала крыша" на почве личной ненависти к президенту России".

"Все гадают, за что? Ведь он же за СВО", — написал Марков в своём Telegram-канале.

Политический эксперт объяснил, что бывший военачальник "ударился в разнузданную дискредитацию высшего руководства нашего государства". Марков посоветовал Стрелкову как можно быстрее извиниться перед властью и пообещать прекратить свои критические военные обзоры.

Политолог считает, что надо только удивляться долготерпению власти, которая долго не реагировала на нападки со стороны Стрелкова.

"Уверен, что Стрелкова не трогали именно по личному распоряжению президента. Дескать, героев желательно не сажать", — выразил своё мнение Марков.

Ранее комабат "Востока" Александр Ходаковский объяснил, почему ему не жалко Игоря Стрелкова.

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В Москве задержан Игорь Стрелков