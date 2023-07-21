Ходаковский объяснил, почему арестованный Стрелков не вызывает в нём сочувствия

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Комбат "Востока" Александр Ходаковский, которого с экс-министром обороны ДНР Игорем Стрелковым связывает давнее противостояние, высказался об аресте своего оппонента.

Фото: 04.мвд.рф

Ходаковский отметил, что Игорь Стрелков испытывает к нему неприязни больше, чем к кому бы то ни было.

"Но вот случилась с ним эта история — и я не почувствовал ни злорадства, ни сочувствия", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.

Военачальник подчеркнул, что каждый несёт ответственность за свои действие и высказывания.

Командир батальона "Восток" считает, что Стрелков ещё порадует всех своим видением мира, так как не будет "извлечён из действительности".

Ранее депутат Мосгордумы Андрей Медведев предположил, что Стрелков душевно болен.

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В Москве задержан Игорь Стрелков