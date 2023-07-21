Продюсер Кононов: российская "творческая интеллигенция" считает патриотизм дурным тоном

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Треть информации в российских изданиях пропитана негативом в отношении нашей страны, а современные патриотические песни не могут пробиться в сетку музыкальных каналов, заявил продюсер Сергей Кононов.

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Телевидение в России скорее будет показывать "уродцев с сатанинскими символами на лбу", чем артистов с патриотикой, добавил он

"Давно ли появились хорошие исторические фильмы о Великой Отечественной Войне, песни патриотической направленности? Почему-то замечать наши достижения, особенно среди творческой интеллигенции, чуть ли не дурной тон", — подчеркнул Кононов в интервью argumenti.ru.

Эти люди, отметил продюсер, называют Родину "рашкой" или "совком" и молятся на европейские ценности, которые уже давно не содержат ничего ценного.

"Очень надеюсь, что рано или поздно, тем, от кого это зависит, будет задан вопрос: а почему собственно?" — резюмировал Кононов.

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