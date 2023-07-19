Солист "Землян" Киселев обвинил Крутого и Газманова в "патриотизме за гонорары"

1:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Основатель группы "Земляне" Владимир Киселев считает, что называть Олега Газманова и Игоря Крутого патриотами неправильно, ведь они выступают только за большие гонорары. Таким мнение он поделился в ходе фестиваля "Белые ночи" в Санкт-Петербурге.

Фото: dni.ru

Владимир Киселев уверен, что настоящий музыкант должен творить от чистой души, в вовремя как Олег Газманов пишет патриотические песни исключительно за большие деньги.

"Гибнут люди, и когда с командой ездим на те территории — мы это особенно видим. Горько, что народные артисты господин Крутой и господин Газманов не являются гостями территорий. Никто из них не откинулся на мою инициативу по поводу отдания долга нашим героям СВО", — приводит слова предпринимателя и продюсера издание StarHit.

Он выразил свое разочарование таким поведением коллег. Он рассказал, что его стали упрекать в какой-то глупости из-за того, что не смогли придумать ничего другого.

"Я усомнился в том, что они люди интеллектуального труда, так как их ответ был из категории "сам дурак", — подчеркнул Киселев.

Он недоволен и теми артистами, которые сбежали из России. Он отметил, что их политическая позиция для него неприемлема, хотя многие из них были его друзьями.

Ранее Олег Газманов обрушился с критикой по поводу позиции осудившего СВО Валерия Меладзе.