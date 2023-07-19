Основатель группы "Земляне" Владимир Киселев считает, что называть Олега Газманова и Игоря Крутого патриотами неправильно, ведь они выступают только за большие гонорары. Таким мнение он поделился в ходе фестиваля "Белые ночи" в Санкт-Петербурге.
Владимир Киселев уверен, что настоящий музыкант должен творить от чистой души, в вовремя как Олег Газманов пишет патриотические песни исключительно за большие деньги.
"Гибнут люди, и когда с командой ездим на те территории — мы это особенно видим. Горько, что народные артисты господин Крутой и господин Газманов не являются гостями территорий. Никто из них не откинулся на мою инициативу по поводу отдания долга нашим героям СВО", — приводит слова предпринимателя и продюсера издание StarHit.
Он выразил свое разочарование таким поведением коллег. Он рассказал, что его стали упрекать в какой-то глупости из-за того, что не смогли придумать ничего другого.
"Я усомнился в том, что они люди интеллектуального труда, так как их ответ был из категории "сам дурак", — подчеркнул Киселев.
Он недоволен и теми артистами, которые сбежали из России. Он отметил, что их политическая позиция для него неприемлема, хотя многие из них были его друзьями.
Ранее Олег Газманов обрушился с критикой по поводу позиции осудившего СВО Валерия Меладзе.
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