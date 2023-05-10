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Российский певец Олег Газманов прокомментировал гражданскую позицию осудившего СВО Валерия Меладзе

1:03
Шоу-бизнес

Певец Олег Газманов выразил мнение относительно гражданской позиции осудившего СВО Валерия Меладзе. Артист признался, что ему сложно говорить об этом.

Российский певец Олег Газманов прокомментировал гражданскую позицию осудившего СВО Валерия Меладзе
Фото: dni.ru

"Это то же самое, как поприветствовать нацистов, когда они напали. Это в той же парадигме. Больно и обидно, потому что люди, с которыми я давно знаком, так себя ведут. В Дубае получилось некрасиво. Он думал, что его не слышно. Раз ты там, прояви себя", — возмутился Газманов в передаче "Эмпатия Манучи".

Он также высказался об артистах, поддержавших Украину. Газманов отметил, что ВСУ хотят завладеть нашими ресурсами и зачистить территорию. Певец выразил удивление, как можно поддерживать Украину в этом случае.

"Нам с этими артистами не по пути. О чём мне с ними говорить? Если ты враг моей страны, ты мой враг", — отметил Газманов.

Певец считает, что артисты покинули РФ ради денег.

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О Газманове и Меладзе
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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