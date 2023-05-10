Российский певец Олег Газманов прокомментировал гражданскую позицию осудившего СВО Валерия Меладзе

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Олег Газманов выразил мнение относительно гражданской позиции осудившего СВО Валерия Меладзе. Артист признался, что ему сложно говорить об этом.

Фото: dni.ru

"Это то же самое, как поприветствовать нацистов, когда они напали. Это в той же парадигме. Больно и обидно, потому что люди, с которыми я давно знаком, так себя ведут. В Дубае получилось некрасиво. Он думал, что его не слышно. Раз ты там, прояви себя", — возмутился Газманов в передаче "Эмпатия Манучи".

Он также высказался об артистах, поддержавших Украину. Газманов отметил, что ВСУ хотят завладеть нашими ресурсами и зачистить территорию. Певец выразил удивление, как можно поддерживать Украину в этом случае.

"Нам с этими артистами не по пути. О чём мне с ними говорить? Если ты враг моей страны, ты мой враг", — отметил Газманов.

Певец считает, что артисты покинули РФ ради денег.

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