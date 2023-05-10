Певец Олег Газманов выразил мнение относительно гражданской позиции осудившего СВО Валерия Меладзе. Артист признался, что ему сложно говорить об этом.
"Это то же самое, как поприветствовать нацистов, когда они напали. Это в той же парадигме. Больно и обидно, потому что люди, с которыми я давно знаком, так себя ведут. В Дубае получилось некрасиво. Он думал, что его не слышно. Раз ты там, прояви себя", — возмутился Газманов в передаче "Эмпатия Манучи".
Он также высказался об артистах, поддержавших Украину. Газманов отметил, что ВСУ хотят завладеть нашими ресурсами и зачистить территорию. Певец выразил удивление, как можно поддерживать Украину в этом случае.
"Нам с этими артистами не по пути. О чём мне с ними говорить? Если ты враг моей страны, ты мой враг", — отметил Газманов.
Певец считает, что артисты покинули РФ ради денег.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российская певица Надежда Бабкина после похорон модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина решила уехать из Москвы для восстановления сил.