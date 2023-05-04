Родион Газманов: "Переписывание истории ещё никого никогда до добра не доводило, ни одну страну, ни одного человека"

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Родион Газманов высказался о предстоящем празднике Дне Победы и рассказал о том, что именно для него значит этот день. Артист также прокомментировал политическую ситуацию в стране.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Газманов-младший сообщил, что несмотря на происходящее вокруг, возникающие боевые конфликты и смену власти граждане не должны забывать о том, что произошло 78 лет назад.

"Нужно делать всё, чтобы память, которую сейчас пытаются стирать, осталась хотя бы в памяти наших людей", — сказал артист.

Он также отметил: Россия никогда не начинала конфликтов, а лишь заканчивала их. Певец является истинным патриотом и желает здоровья и долги лет жизни ветеранам ВОВ. Об этом сообщает argumenti. ru.

"Переписывание истории ещё никого никогда до добра не доводило, ни одну страну, ни одного человека. Тут не вопрос возмездия с нашей стороны, русские всегда были слишком широкие душой", — сказал Газманов-младший.

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