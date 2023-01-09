Певец Родион Газманов не жалеет о включении в санкционный список Украины

Сын Олега Газманова Родион прокомментировал включение своего имени в санкционный список Украины. По словам Газманова-младшего, этот документ никак не повлияет на его жизнь и карьеру.

Певец признаётся, его очень часто спрашивают о включении в персональный санкционный список Владимира Зеленского. Родион Газманов отметил, что с 2015 года он уже находится в списке "Миротворец", так как постоянно выступает в Крыму. В силу широкой огласки, его стали часто приглашать выступать в Крым, заявляет артист.

Газманов-младший написал в своём Telegram-канале, что никакого веса в цивилизованном мире эти санкции не имеют. Более того, его выступления в Крыму, а также на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской области продолжатся.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.