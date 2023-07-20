Жительница Оренбурга через суд получила 700 тысяч моральной компенсации за смерть мужа в больнице

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

Жительница Оренбурга обратилась в суд, желая получить моральную компенсацию от больницы, где проходил лечение и скончался её муж.

Фото: pixabay.com

Как пишет 56orb.ru, оренбурженка уверена, что диагноз её супругу был поставлен неверно, соответственно, лечение тоже было несоответствующим. После смерти мужа женщине было очень плохо, она осталась одна с ребёнком и чувствовала себя ужасно.

В итоге женщина обратилась к больнице с требованием выплаты моральной компенсации за своё горе, а также страдания несовершеннолетней дочери. Оренбурженка хотела, чтобы медучреждение перечисляло на счёт её дочери каждый месяц по 29244 рубля до достижения ею 18 лет. Также женщина надеялась на компенсацию морального ущерба в размере 3 миллионов рублей на себя и такой же суммы — на дочку.

В результате суд принял решение удовлетворить требования вдовы, но лишь частично, потому что факт некачественного лечения её мужа был доказан судмедэкспертами. Было решено взыскать с медучреждения 700 тысяч рублей — по 350 тысяч вдове и дочери умершего мужчины.

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Компенсация морального вреда: как суд определяет размер выплаты?