Российский актёр Данила Козловский через суд потребовал у Бородина заплатить ему один рубль за лживую информацию

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Конфликт между общественным деятелем Виталием Бородиным и актёром РФ Данилой Козловским не заканчивается. Весной текущего года поступило заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить артиста на предмет дискредитации российской армии.

Фото: ria.ru

Козловский подал иск на Бородина с целью обелить своё честное имя и потребовал взыскать символически один рубль в качестве моральной компенсации, пишет Telegram-канал Baza.

В свою очередь общественный деятель утверждает, что ложную информацию об актёре он не распространял, и требует МВД проверить обвинения Козловского. После скандала театры отменяли спектакли с участием актёра.

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