Мошенники обманом выманили у жителя Биробиджана деньги "на лечение ребёнка"

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Мошенники обманом убедили жителя Биробиджана перевести им деньги, заверив, что они пойдут "на лечение ребёнка". Правда, соответствующее сообщение они прислали не лично от себя, а якобы от имени его знакомой, взломав для этого её аккаунт.

Фото: cityreporter.ru

Как пишет transsibinfo.com, преступники взломали аккаунт женщины и разослали всем её подписчикам сообщение, в котором была просьба помочь деньгами "на лечение ребёнка".

Мужчина сразу откликнулся на эту просьбу, переведя 25 тысяч мошенникам, будучи уверенным, что помогает её малышу.

После этого он попытался отправить знакомой ещё 15 тысяч рублей, но операция была отклонена банком. Только потом мужчина позвонил знакомой, которая сказала ему, что ребёнок у неё не болен, и никаких денег она на его лечение не собирает.

По факту произошедшего открыто дело о мошенничестве. Аферистов ищут.

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