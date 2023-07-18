В трёх аэропортах Москвы 18 июля наблюдаются задержки и отмены в общей сложности 35 авиарейсов. Таковы данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Во "Внуково" перенесены вылеты четырёх самолётов, а 10 вылетов отменены. В "Домодедово" 11 рейсов задержаны, один — отменён. Девять вылетов перенесены сегодня в "Шереметьево".
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