"Яндекс.Расписания": в аэропортах Москвы задержали и отменили 35 рейсов

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В трёх аэропортах Москвы 18 июля наблюдаются задержки и отмены в общей сложности 35 авиарейсов. Таковы данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Фото: https://b1.m24.ru/c/153319.900xp.jpg

Во "Внуково" перенесены вылеты четырёх самолётов, а 10 вылетов отменены. В "Домодедово" 11 рейсов задержаны, один — отменён. Девять вылетов перенесены сегодня в "Шереметьево".

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