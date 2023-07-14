Москва вводит синюю дорожную разметку для обозначения платной парковки

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В шумной Москве вводится новая цветовая гамма дорожной разметки. С 1 марта этого года в Правилах дорожного движения появился новый цвет разметки, призванный визуально разграничить зоны платной и бесплатной парковки для удобства водителей. Зоны платной парковки теперь обозначаются синей пунктирной линией. Уже сейчас синяя разметка появилась на 30 улицах в восточной и центральной частях города, в дальнейшем она будет нанесена на другие улицы, сообщил в Telegram Максим Ликсутов, руководитель Департамента транспорта Москвы.

Фото: www.gamingdeputy. com/new-blue-parking-markings-appeared-in-moscow-wylsacom/

Всего дорожные службы планируют обозначить синими пунктирными линиями 84 улицы Москвы для обозначения платной парковки. В Центральном административном округе (ЦАО) таких улиц будет 54, в Восточном (ВАО) — 25, в Южном (ЮАО) и Северо-Восточном (СВАО) — по две, в Северном (САО) — одна (Бутырская улица).

По мнению Департамента транспорта Москвы, новая дорожная разметка поможет водителям легко находить нужные им места для парковки, не путаясь, даже если они проехали знак парковки.

"В соответствии с задачей, поставленной мэром Москвы Сергеем Собяниным, мы продолжаем улучшать условия дорожного движения в городе", — добавил Ликсутов.

Изменения в Правила дорожного движения, в соответствии с которыми введена новая цветовая гамма разметки, вступили в силу 1 марта 2023 года. Согласно новым правилам, зоны платной парковки будут обозначаться синей разметкой, а зоны бесплатной парковки — белой. Кроме того, знак "Платная парковка" помимо буквы "П" будет содержать изображение монет, а знак "Парковка для инвалидов" — схематичное изображение инвалида-колясочника. Эти знаки уже опробованы в Москве, а также в Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире, Краснодаре и Воронеже в рамках экспериментальной инициативы.

Внедрение новой синей дорожной разметки в Москве призвано улучшить общее впечатление автомобилистов от движения по улицам города. Эти отличительные визуальные признаки обеспечат ясность и удобство поиска парковочных мест, а также более плавное движение транспорта и внесут свой вклад в совершенствование транспортной системы города.

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