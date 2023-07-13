Чубайс дал о себе знать, представившись "независимым исследователем" из Великобритании

Уехавший из России Анатолий Чубайс напомнил о себе, опубликовав статью в российском журнале.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Экс-глава "Роснано" проявил себя как научный публицист. В новом номере журнала "Вопросы экономики" бывший государственный деятель РФ разместил свою статью, представившись "независимым исследователем" из Великобритании.

В материале рассказывается о миниманизации ущерба от невыплаты зарплат в ходе реформ в период, когда экономика страны вставала на рыночные рельсы. Отмечается, что автор публикации находится в Глазго (Шотландия).

Анатолий Чубайс почти не появляется в публичном поле. Летом прошлого года экс-спецпредставитель президента по связям с международными организациями был госпитализирован с редким "Синдромом Гийена-Барре". В мая 2023 года бывшего российского чиновника сфотографировали в Израиле во время получения им теудат-зеута.

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Чубайс получил гражданство Израиля