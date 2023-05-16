Анатолия Чубайса заметили в госучреждении Израиля, где он получал удостоверение личности гражданина Израиля (теудат-зеута).
Бывшего главу "Роснано" запечатлели во время общения с израильским чиновником. Чубайс был со своей супругой Авдотьей Смирновой.
Снимок бывшего госчиновника РФ опубликовал Telegram-канал "Божена".
"Чубайс и Дуня получают теудат-зеуды. Фотографии сделаны сегодня", — гласит подпись к фотографии.
Согласно израильскому закону, каждый совершеннолетний гражданин страны должен носить с собой удостоверение личности (теудат-зеут, паспорт или водительские права).
Ранее Мария Шукшина опубликовала пост о массовом бегстве госчиновников из России.
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