Маркова удивили жалобы жены и дочери Суровикина иноагентам: иностранцы помогают?

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Политолог Сергей Марков удивлён тем, что жена и дочь Сергея Суровикина рассказывают об исчезновении генерала иностранным агентам.

Фото: скрин видео

Марков прокомментировал слова Алексея Венедиктова* о том, что Сергей Суровикин якобы даже не поздравил с днём рождения жену и дочь.

Он призвал власти РФ "спокойно ответить на этот вопрос". В противном случае, по мнению политолога, об этом напишут иностранные СМИ.

Удивило Маркова ещё и то, что жена и дочь генерала СВО Суровикина переписываются с теми, кого власти России заклеймили иноагентами.

"Им уже и пожаловаться некуда? Иностранцы помогают семье генерала Суровикина?" — выразил своё недоумение политический эксперт.

Ранее полковник ФСБ рассказал, где находится Суровикин.

* Минюст России признал Венедиктова иноагентом.

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