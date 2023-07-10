Политолог Сергей Марков удивлён тем, что жена и дочь Сергея Суровикина рассказывают об исчезновении генерала иностранным агентам.
Марков прокомментировал слова Алексея Венедиктова* о том, что Сергей Суровикин якобы даже не поздравил с днём рождения жену и дочь.
Он призвал власти РФ "спокойно ответить на этот вопрос". В противном случае, по мнению политолога, об этом напишут иностранные СМИ.
Удивило Маркова ещё и то, что жена и дочь генерала СВО Суровикина переписываются с теми, кого власти России заклеймили иноагентами.
"Им уже и пожаловаться некуда? Иностранцы помогают семье генерала Суровикина?" — выразил своё недоумение политический эксперт.
Ранее полковник ФСБ рассказал, где находится Суровикин.
* Минюст России признал Венедиктова иноагентом.
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