Соцсеть "Одноклассники" и Банк России запустили проект под названием "Финансы в семье", благодаря которому граждане РФ смогут получить новую информацию о правилах ведения бюджета.
С 7 по 14 июля в сообществе "Финансовая культура" будут организованы прямые эфиры с участием экспертов.
Так, 10 июля в 17:00 по московскому времени психолог Максим Коваленко и автор блога "Семейные приколы и родительские хитрости" Станислава Брусенская проконсультируют всех желающих по вопросам финансовой грамотности, а 12 июля представитель Банка России Александр Коланьков перечислит главные правила ведения семейного бюджета.
Россияне получат тематические карточки с советами о распределении денег, составят свой финансовый план и узнают много нового о льготах для многодетных семей.
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