"Одноклассники" и Банк России объяснят, как правильно вести семейный бюджет

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

Соцсеть "Одноклассники" и Банк России запустили проект под названием "Финансы в семье", благодаря которому граждане РФ смогут получить новую информацию о правилах ведения бюджета.

Фото: g63.ru

С 7 по 14 июля в сообществе "Финансовая культура" будут организованы прямые эфиры с участием экспертов.

Так, 10 июля в 17:00 по московскому времени психолог Максим Коваленко и автор блога "Семейные приколы и родительские хитрости" Станислава Брусенская проконсультируют всех желающих по вопросам финансовой грамотности, а 12 июля представитель Банка России Александр Коланьков перечислит главные правила ведения семейного бюджета.

Россияне получат тематические карточки с советами о распределении денег, составят свой финансовый план и узнают много нового о льготах для многодетных семей.