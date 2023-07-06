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Финансовый аналитик Беляев назвал причиной повышения курса доллара неустойчивость экономики РФ

2:15
Экономика

Курс доллара шокировал всех россиян. Эксперты озвучивают различные причины такого скачка. Финансовый аналитик, кандидат экономических причин Михаил Беляев считает, что нужно копать глубже. В беседе с корреспондентом Pravda.Ru эксперт сообщил, что экономика России по отношению к экономике США не демонстрирует стабильность и устойчивость.

Финансовый аналитик Беляев назвал причиной повышения курса доллара неустойчивость экономики РФ
Фото: imago stock&people, via www.imag/www.imago-images.de

"Экономика должна обладать более серьёзными ростовыми характеристиками. Тем более что 0,6% в основном обусловлены бюджетными расходами, то есть выполнением национальных проектов и всё, что связано с бюджетом и в известной мере с военным производством", — сказал Беляев.

Экономика, которая связана с бизнесом и бизнес-сообществом, находится в состоянии выжидательной позиции. Это и определяет её неполную устойчивость, в отличие от американской экономики, которая сейчас преодолела кризисные явления.

Также на этот нестабильный фон наслоились негативные информационные сообщения, которые вывели инвесторов из состояния покоя, заставили их предъявлять повышенный спрос на иностранную валюту. Когда рубль стал опускаться по отношению к доллару, это вызвало повышенный спрос на иностранную валюту, близкий к ажиотажному, потому что в такие неспокойные времена инвесторы пытаются рассматривать её как защитный актив, сообщил аналитик.

Беляев полагает, что ажиотаж исчерпает себя в ближайшие два-три дня. Этому может поспособствовать остановка торгов на выходные дни. Курс доллара, вероятно, остановится на отметке в 85 рублей.

"Эта ситуация сама собой естественным образом прекратится, я имею в виду снижение рубля по отношению к доллару и откатится на те позиции, которые я только что назвал. А мы, к сожалению, останемся с высокой ключевой ставкой, которую Центральный банк непременно повысит, и наша экономика окажется в затруднительном положении. Сниженный курс рубля будет означать, что у нас подорожают все импортные товары, что подхлестнет инфляцию", — заключил собеседник.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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