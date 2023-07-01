В репортаже Первого канала девочка с помощью международно признанного жеста сообщила о домашнем насилии. Ситуацию прокомментировал детский омбудсмен.
Детский омбудсмен Владимирской области Юлия Раснянская рассказала, что по факту призыва ребёнка о помощи в передаче "Мужское и женское" стартовала проверка.
Уполномоченная по правам ребёнка заверила, что семья девочки привлекла внимание компетентных органов ещё в 2020 году, так как между бывшими супругами разгорелся конфликт.
"В настоящее время мною организована проверка. Основное — дети в настоящее время в безопасности и чувствуют себя хорошо", — цитирует слова Раснянской издание "Подъём".
Ранее сообщалось, что девочка в репортаже несколько раз подала сигнал о помощи, прижав большой палец к ладони, а затем согнув четыре остальных пальца.
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В передаче "Мужское-женское" показали репортаж, на котором девочка с помощью международно признанных жестов сообщила о насилии в семье.