История с сигнализирующей о домашнем насилии девочки получила продолжение

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

В репортаже Первого канала девочка с помощью международно признанного жеста сообщила о домашнем насилии. Ситуацию прокомментировал детский омбудсмен.

Детский омбудсмен Владимирской области Юлия Раснянская рассказала, что по факту призыва ребёнка о помощи в передаче "Мужское и женское" стартовала проверка.

Уполномоченная по правам ребёнка заверила, что семья девочки привлекла внимание компетентных органов ещё в 2020 году, так как между бывшими супругами разгорелся конфликт.

"В настоящее время мною организована проверка. Основное — дети в настоящее время в безопасности и чувствуют себя хорошо", — цитирует слова Раснянской издание "Подъём".

Ранее сообщалось, что девочка в репортаже несколько раз подала сигнал о помощи, прижав большой палец к ладони, а затем согнув четыре остальных пальца.

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В мужское женское девочка подала сигнал о помощи журналистам втайне от родителей