В репортаже на Первом канале девочка показала международный жест, сигнализирующий о домашнем насилии

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

В передаче "Мужское-женское" показали репортаж, на котором девочка с помощью международно признанных жестов сообщила о насилии в семье.

На кадры обратил внимание Telegram-канал "Небожена". Девочка на видео рассказывает о том, как она за всё благодарна матери. При этом ребёнок жестами руки сигнализировала о том, что ей нужна помощь.

Малышка прижала большой палец к ладони, а затем согнула четыре других пальца. Девочка повторила сигнал, принятый для сообщения о домашнем насилии, несколько раз.

"Странно, что редакторы проглядели. Девочка буквально кричит о помощи. Послушайте ее неестественную речь с бесконечными эпитетами", — комментирует фрагмент репортажа авторы Telegram-канала.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии приговорили к четырём годам лишения свободы мужчину, избивавшего падчерицу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Спасение по жесту из TikTok. Рассказ полицейского