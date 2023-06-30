Суд приговорил жителя Удмуртии к четырём годам тюрьмы за насилие над 12-летней падчерицей. Преступник бил её кочергой и шлангом, отметили в СМИ.
О домашнем насилии написали в udm-info.ru. По информации издания, истязание происходило с 2018 по 2022 год. Как подчеркнули журналисты, 36-летний мужчина будет жить в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
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