Психиатр Бойко объяснил, что мужчины становятся сексуальными маньяками из-за боязни женщин

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Чаще всего серийными убийцами становятся мужчины, которые испытывают проблемы в отношениях с женщинами, заявил психиатр-нарколог Анатолий Бойко.

Фото: REX/Shutterstock

По его словам, те представители сильного пола, кто во время взросления сталкивался с неадекватным поведением родителей или знакомых, в зрелом возрасте часто испытывают проблемы с реализацией своих сексуальных желаний.

"В основе агрессии всегда лежат тревога и страх. Если нет нормальных отношений с женщиной, то человек, испытывая дискомфорт, вину, злость по отношению к себе, смещает агрессию с себя на другого", — пояснил специалист в интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".

Подростковые психологические проблемы, а позже — безнаказанная агрессия, подчеркнул Бойко, делают из мужчин серийных преступников.

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