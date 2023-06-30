Чаще всего серийными убийцами становятся мужчины, которые испытывают проблемы в отношениях с женщинами, заявил психиатр-нарколог Анатолий Бойко.
По его словам, те представители сильного пола, кто во время взросления сталкивался с неадекватным поведением родителей или знакомых, в зрелом возрасте часто испытывают проблемы с реализацией своих сексуальных желаний.
"В основе агрессии всегда лежат тревога и страх. Если нет нормальных отношений с женщиной, то человек, испытывая дискомфорт, вину, злость по отношению к себе, смещает агрессию с себя на другого", — пояснил специалист в интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".
Подростковые психологические проблемы, а позже — безнаказанная агрессия, подчеркнул Бойко, делают из мужчин серийных преступников.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российская путешественница, отдохнувшая в Египте, поделилась своими впечатлениями от отпуска в блоге на платформе "Дзен".