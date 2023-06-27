Жалобу женщины, оштрафованной за обращение к Путину, рассмотрят в суде республики Удмуртия

Жительница Воткинска просит пересмотреть решение о штрафе, который ей назначили за видеообращение к Владимиру Путину.

В записанном на видео ролике жители города просили отремонтировать дорогу.

Женщина не согласна с постановлением районного суда, в котором вынесли вердикт об административной ответственности. Действия гражданки РФ были расценинены как нарушение установленного порядка организации и проведения пикета.

Ранее адвокат рассказал, в каких случаях штрафы за ношение жёлто-синей одежды противозаконны.

Жительнице Воткинска назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

Как сообщает издание udm-info.ru, дело активистки привлекло внимание регионального штаба ОНФ, представители которого организовал встречу женщины с градоначальником. Глава Воткинска пообещал помочь в деле ремонта проблемной дороги.

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Обращение к Путину В.В. жителей Воткинска.