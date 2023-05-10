Адвокат рассказал, в каких случаях ношение жёлто-синей одежды противозаконно

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Адвокат Дмитрий Краснов объяснил, законно ли привлекать к ответственности людей за жёлто-синюю расцветку в одежде.

Фото: https:// discover-ukraine.info

Юрист прокомментировал новость о том, что в Москве могут оштрафовать на 50 тысяч рублей людей за ношение одежды, напоминающей по расцветке украинский флаг.

Ранее сообщалось, что певица Лайма Вайкуле выступила под флагом Украины.

Краснов рассказал, что само по себе ношение одежды той или иной окраски не противозаконно. При этом правоохранительным органам предстоит разобраться, являлось ли ношение жёлто-синей одежды сознательной провокацией со стороны задержанных граждан.

Адвокат рассказал, что будет проведён анализ социальных сетей подозреваемых с целью выяснить, поддерживают ли они Украину. Их проверят также на связь с зарубежными разведками.

"Таким образом, все факты, которые окажутся выяснены об этих двух гражданах, будут оцениваться в совокупности, — цитирует слова Краснова Общественная Служба Новостей.

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