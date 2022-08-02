Лайма Вайкуле спела под флагом Украины: "Политика и позиция ясны"

Певица Лайма Вайкуле на концерте в Литве продемонстрировала флаг Украины. Звезда таким образом показала свою позицию по поводу спецоперации на Украине.

В Сеть попал фрагмент выступления Лаймы Вайкуле, на котором певица развернула перед зрителями украинский флаг.

"А как же иначе? Я гражданка Латвии, наша политика и позиция ясны. Если бы я не хотела ничего комментировать, я бы молчала", — объяснила своё поступок исполнительница хита "На улице Пикадилли".

На вопрос, собирается ли она выступить в России, певица объяснила, что пока этого делать не планирует, так как не знает, "как это может происходить эмоционально".

Ранее Лайма Вайкуле, которая тесно дружит с Аллой Пугачёвой, заступилась за Максима Галкина после того, как Маргарита Симоньян назвала его геем в эфире ТВ.