Певица Лайма Вайкуле на концерте в Литве продемонстрировала флаг Украины. Звезда таким образом показала свою позицию по поводу спецоперации на Украине.
В Сеть попал фрагмент выступления Лаймы Вайкуле, на котором певица развернула перед зрителями украинский флаг.
"А как же иначе? Я гражданка Латвии, наша политика и позиция ясны. Если бы я не хотела ничего комментировать, я бы молчала", — объяснила своё поступок исполнительница хита "На улице Пикадилли".
На вопрос, собирается ли она выступить в России, певица объяснила, что пока этого делать не планирует, так как не знает, "как это может происходить эмоционально".
Ранее Лайма Вайкуле, которая тесно дружит с Аллой Пугачёвой, заступилась за Максима Галкина после того, как Маргарита Симоньян назвала его геем в эфире ТВ.
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Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.