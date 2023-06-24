Дмитрий Медведев не исключил, что вооруженный мятеж поддерживают иностранные специалисты.
Зампред Совбеза РФ считает, что действия организаторов военного мятежа соответсвуют схеме срежиссированного госпереворота.
Политик считает "вполне вероятным", что мятеж организуется при поддержке иностранных специалистов и экс-военнослужащих элитных подразделений ВС РФ.
Он отмечает, что переворот, предпринятый для захвата власти в России, был хорошо спланирован.
Медведев уверен, что руководство страны не допустит попадания ядерного оружия в руки "бандитов", так как мир будет поставлен на грань исчезновения.
Ранее Владимир Путин высказался о ситуации в Ростове-на-Дону.
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