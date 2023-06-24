Медведев считает, что военный мятеж может быть срежиссированным госпереворотом при поддержке иностранцев

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Дмитрий Медведев не исключил, что вооруженный мятеж поддерживают иностранные специалисты.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Зампред Совбеза РФ считает, что действия организаторов военного мятежа соответсвуют схеме срежиссированного госпереворота.

Политик считает "вполне вероятным", что мятеж организуется при поддержке иностранных специалистов и экс-военнослужащих элитных подразделений ВС РФ.

Он отмечает, что переворот, предпринятый для захвата власти в России, был хорошо спланирован.

Медведев уверен, что руководство страны не допустит попадания ядерного оружия в руки "бандитов", так как мир будет поставлен на грань исчезновения.

Ранее Владимир Путин высказался о ситуации в Ростове-на-Дону.

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