Закон о "чайлдфри" доработали в Башкирии после замечаний патриарха Кирилла

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Законопроект о запрете идеологии "чайлдфри" дополнили в республике Башкирия и направили в Госдуму.

Партиарх Кирилл объяснил, что осознанно от деторождения отказываются монахи. Парламентарии приняли это уточнение к сведению и откорректировали законопроект о запрете пропаганды среди несовершеннолетних идеологии "чайлдфри".

Согласно законопроекту, к идеологии "чайлдфри" не будут относить ситуации, если отказ от деторождения вызван религиозными убеждениями. К сведению также будут приниматься репродуктивные проблемы медицинского характера.

Как сообщает издание mkset.ru, инициаторами законопроекта стали парламентарии Башкирии. По их словам, закон призван "защитить детей от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и от информации, способной вызвать у детей желание сменить пол".

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