В Госдуме РФ потребовали уточнить ряд понятий законопроекта по чайлдфри

Комитет Госдумы РФ потребовал конкретизировать ряд понятий в законопроекте "О защите детей от деструктивных идей чайлдфри". Так, согласно информации, необходимо уточнить тезисы "идеология бездетности" и "добровольный отказ от рождения детей".

Из-за неточных понятий законопроект чуть "не зарубили", однако, дали время на разработку соответствующих уточнений.

"Так, момента внесения законопроекта в сентябре 2022 года был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ, а также издан указ президента об "укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей", где прописана и необходимость защиты детей от "деструктивных идеологий". В связи с этим законопроект было решено не отклонять окончательно, а предложить доработать", — передаёт mkset.ru.

До какого срока инициаторы законопроекта должны внести ясность в тезисы, издание не уточнило.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.