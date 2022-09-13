Детский омбудсмен Ирина Волынец: чайлдфри — давно не про личный выбор

В России хотят запретить пропаганду идеологии чайлдфри — людей, не желающих иметь детей. Соответствующий законопроект уже внесён на рассмотрение в Госдуму.

Идея принадлежит депутатам из Башкирии. По их мнению, эта "философия" не только "бьёт по демографии", но и вообще ведёт общество — ни много, ни мало — к деградации.

Авторы инициативы предлагают изменить закон о защите детей от информации, причиняющей вред их развитию. А за пропаганду антисемейных ценностей — выписывать штрафы.

Будет ли полезным такой закон?

Об этом корреспондент Pravda.Ru Марина Курако спросила у многодетной мамы, а по совместительству основательницы Центрального Совета Национального родительского комитета и детского омбудсмена Татарстана Ирины Волынец.

По её словам, взгляды чайлдфри давно перестали быть жизненной позицией отдельных людей. Сегодня это уже целое движение, которое направлено на смену идеологической парадигмы нашей страны, где главная ценность — семья.

Волынец считает, что именно против семьи выступают, в конечном итоге те, кто пропагандирует отказ от деторождения.

— В большинстве случаев целью создания семьи является рождение детей, — пояснила свою позицию Волынец. — А если люди не заинтересованы в том, чтобы стать родителями, то и брак заключать не нужно.

Сегодня, особенно в больших городах, уже стало нормой краткосрочное, как правило, сожительство без оформления отношений, без совместного ведения хозяйства, без каких-то долгосрочных обязательств, да и среднесрочных даже. То есть, до первой ссоры. Что-то не понравилось, собрали рюкзак или чемодан — разбежались.

Это всё подрывает основы государства. А Россия и без того сейчас стоит на пороге демографической катастрофы.

ДЛЯ СПРАВКИ: с 2014-го в России количество родившихся малышей сокращается;

в первом полугодии 2022-го зафиксирован антирекорд — почти на 6,5%.

Детский омбудсмен отметила, что технология пропаганды чайлдфри работает, и последствия её уже разрушительны, причём не только для молодежи, но и для людей старшего поколения:

— Молодые родители нередко рассказывают, что бабушки и дедушки отговаривают их от рождения второго и следующих детей, ссылаясь на сложную жизнь, "этих бы поставить на ноги" и так далее.

Нас невозможно победить посредством войны. Поэтому идут атаки на идеологическом фронте. Как ржавчина разрушает металл, так и здесь разрушаются все основы государства.

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