Священник о чайлдфри, суррогатном материнстве и планировании семьи

Чайлдфри, суррогатное материнство и средства контрацепции — кажется, что эти понятия далеки от обсуждения Церковью. Но всё совсем наоборот — у неё есть вполне конкретное мнение по этим и другим вопросам, которые касаются деторождения и планирования семьи.

В эфире "Правды.Ру" Архимандрит Александр — врач, организатор здравоохранения, психолог.

Ведущая программы — главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова.

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