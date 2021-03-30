Священник о чайлдфри, суррогатном материнстве и планировании семьи

Чайлдфри, суррогатное материнство и средства контрацепции — кажется, что эти понятия далеки от обсуждения Церковью. Но всё совсем наоборот — у неё есть вполне конкретное мнение по этим и другим вопросам, которые касаются деторождения и планирования семьи.
В эфире "Правды.Ру" Архимандрит Александр — врач, организатор здравоохранения, психолог.
Ведущая программы — главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова.
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Срыв переговоров лидеров России, Франции и Германии объясним. О ситуации рассказал политолог, бывший советник Администрации президента Олег Матвейчев.