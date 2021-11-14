Половина россиян не хотят детей: "нет надежды на государство"

Аналитический центр НАФИ провёл опрос, по результатам которого выяснилось, что 46% россиян не хотят заводить детей. Как отметили аналитики, женщин в этом списке 51%.

По словам специалистов, сейчас общество стремится к самодостаточности. К примеру, большая часть россиянок делает "ставку" на карьеру, а не семью. Правило "если у тебя есть секс, у тебя есть дети" перестало работать.

"В современном мире чётко прослеживаются тренды не только на позднее рождение ребёнка, но и на отказ от деторождения вовсе или "чайлдфри". Всё это — следствие инфантилизма и эгоизма современного человека, его стремления "брать от жизни всё", — пояснил руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов в беседе с Аrgumenti. ru.

По мнению психолога, дело не только в "эгоизме". Всё меньше молодые люди надеются на помощь государства и пытаются обеспечить "безбедное будущее" самостоятельно.

"Страна советов" постоянно давит на молодое поколение некорректными вопросами. Молодые пары, которые испытывают трудности зачатия, не выдерживают этого напряжения и предпочитают сообщать обществу о позиции свободной от детей", — пояснила семейный психолог-консультант, гештальт-терапевт и арт-терапевт Ксения Юрьева.

По словам психолога, устоявшиеся "каноны", что "дети — это счастье" перестали работать. В современном обществе, счастье "у каждого своё".

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