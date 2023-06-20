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Марков высказался о возвращении релокантов в Россию

0:55
Общество

Политолог Сергей Марков объяснил, почему в России ждут возвращения уехавших за рубеж граждан.

Марков высказался о возвращении релокантов в Россию
Фото: Fotodom. ru

Марков обратил внимание на то, что Владимир Путин и министры РФ очень доброжелательно настроены по отношению к покинувшим нашу страну людям.

"Релоканты, как правило, — квалифицированные образованные молодые люди. Они нужны экономике России", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Он уверен, что российские граждане из-за тягостной жизни на Западе, вернутся на родину.

Марков считает, что сбежавшим гражданам РФ не нужно волноваться, так как армия будет пополняться не мобилизованными, а добровольцами.

"Добро пожаловать домой!" — обратился политический эксперт к уехавшим.

Ранее Дмитрий Медведев назвал тех, кто мечтает о возвращении к прежней России, отщепенцами.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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