Политолог Сергей Марков объяснил, почему в России ждут возвращения уехавших за рубеж граждан.
Марков обратил внимание на то, что Владимир Путин и министры РФ очень доброжелательно настроены по отношению к покинувшим нашу страну людям.
"Релоканты, как правило, — квалифицированные образованные молодые люди. Они нужны экономике России", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Он уверен, что российские граждане из-за тягостной жизни на Западе, вернутся на родину.
Марков считает, что сбежавшим гражданам РФ не нужно волноваться, так как армия будет пополняться не мобилизованными, а добровольцами.
"Добро пожаловать домой!" — обратился политический эксперт к уехавшим.
Ранее Дмитрий Медведев назвал тех, кто мечтает о возвращении к прежней России, отщепенцами.
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